Де Брейне - Жесусу: "Звони, если еще будут нужны голевые передачи"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне в своем Твиттере обратился к партнеру по команде Габриэлу Жезусу, выразив готовность помочь ему с забитыми мячами. Бельгийский хавбек прикрепил к записи фотографию с бразильским нападающим после одного из голов в ворота "Ливерпуля" (5:0) в матче 4-го тура чемпионата Англии.
- Габриэл Жезус, звони, если еще будут нужны голевые передачи, - написал Де Брейне.
Напомним, во встрече против "Ливерпуля" бельгийский хавбек отдал два результативных паса, один из них - на Жезуса. Бразилец в этой встрече оформил дубль.
Call me if you need another assist @gabrieljesus33 📞😂🙈 pic.twitter.com/n1tSZ4XUwl– Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) 9 сентября 2017 г.