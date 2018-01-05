"Челси" объявил о переходе Баркли из "Эвертона"

Полузащитник "Эвертона" Росс Баркли подписал контракт с "Челси", информирует пресс-служба лондонцев. Соглашение с хавбеком рассчитано на 5,5 лет. 24-летний англичанин в составе синих будет играть под 8-м номером.

Предполагалось, что сумма трансфера составит 15 миллионов фунтов стерлингов. Ранее Баркли несколько раз отказался продлевать контракт с "Эвертоном", чтобы уйти этой зимой. Его договор с "ирисками" истекал в июне 2018-го, поэтому он мог покинуть клуб на правах свободного агента.