Букмекеры не верят в "Стоук Сити" в матче с "МЮ"

Сегодня состоится матч 4-го тура чемпионата Англии между "Стоук Сити" и "Манчестер Юнайтед". Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Стоук Сити" - "Манчестер Юнайтед"

Прогноз WinLine – П1 6.68 – Н 4.19 – П2 1.51.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Стоук Сити" - "Манчестер Юнайтед".

Прямая трансляция матча "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" – в субботу, 9 сентября, на канале "Матч! Футбол 1".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Стоук Сити": Батленд - Зума, Шоукросс, Виммер - Кэмерон, Аллен, Флетчер, Питерс - Шакири, Хесе - Чупо-Мотинг.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Валенсия, Байи, Джоунс, Блинд - Матич, Погба - Мата, Мхитарян, Рэшфорд - Лукаку.

ПОТЕРИ: Афеллай, Айленд, Нгой (все - травма) - Рохо, Шоу, Янг, Ибрагимович (все - травма)

ПРОГНОЗ

19.30. СТОУК СИТИ – МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД. Прогноз "СЭ" – 1:2.