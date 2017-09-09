Букмекеры не верят в "Стоук Сити" в матче с "МЮ"

Сегодня состоится матч 4-го тура чемпионата Англии между "Стоук Сити" и "Манчестер Юнайтед". Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Стоук Сити" - "Манчестер Юнайтед"
Прогноз WinLine – П1 6.68 – Н 4.19 – П2 1.51.
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Стоук Сити" - "Манчестер Юнайтед".
Прямая трансляция матча "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" – в субботу, 9 сентября, на канале "Матч! Футбол 1".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Стоук Сити": Батленд - Зума, Шоукросс, Виммер - Кэмерон, Аллен, Флетчер, Питерс - Шакири, Хесе - Чупо-Мотинг.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Валенсия, Байи, Джоунс, Блинд - Матич, Погба - Мата, Мхитарян, Рэшфорд - Лукаку.
ПОТЕРИ: Афеллай, Айленд, Нгой (все - травма) - Рохо, Шоу, Янг, Ибрагимович (все - травма)
ПРОГНОЗ
19.30. СТОУК СИТИ – МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД. Прогноз "СЭ" – 1:2.