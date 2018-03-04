"Арсенал" потерпел третье поражение подряд, уступив "Брайтону"

"Арсенал" на выезде проиграл "Брайтону" (1:2) в матче 29-го тура чемпионата Англии. Победу хозяевам поля принесли точные удары Льюиса Данка и Гленна Маррея. У проигравших единственный гол на счету Пьер-Эмерика Обамеянга.

Для "канониров" это поражение стало третьим подряд. "Чайки" продлили сериб без поражений до пяти игр (3 победы, 2 ничьих).

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29-й тур

"Брайтон" - "Арсенал" - 2:1 (2:1)

Голы: Данк, 7 (1:0). Маррей, 26 (2:0). Обамеянг, 43 (2:1).

"Брайтон": Райан, Бонг, Даффи, Скелотто (Бруно, 69), Данк, Гросс (Каяль, 86), Преппер, Стивенс, Кноккарт (Марч, 77), Маррей, Искиэрдо.

"Арсенал": Чех, Мустафи, Косьельни, Колашинац, Чемберс (Бельерин, 83), Езил, Уилшир, Мхитарян (Нкетиа, 83), Джака, Обамеянг, Ивоби (Уэлбек, 74).

Предупреждения: Колашинац, 28. Уилшир, 40. Джака, 54. Стивенс, 60. Скелотто, 64. Маррей, 79.

Судья: Френд.

4 марта. Брайтон. Стадион Falmer Stadium.