"Арсенал" потерпел третье поражение подряд, уступив "Брайтону"

"Арсенал" на выезде проиграл "Брайтону" (1:2) в матче 29-го тура чемпионата Англии. Победу хозяевам поля принесли точные удары Льюиса Данка и Гленна Маррея. У проигравших единственный гол на счету Пьер-Эмерика Обамеянга.
Для "канониров" это поражение стало третьим подряд. "Чайки" продлили сериб без поражений до пяти игр (3 победы, 2 ничьих).
Чемпионат Англии
Премьер-лига
29-й тур
"Брайтон" - "Арсенал" - 2:1 (2:1)
Голы: Данк, 7 (1:0). Маррей, 26 (2:0). Обамеянг, 43 (2:1).
"Брайтон": Райан, Бонг, Даффи, Скелотто (Бруно, 69), Данк, Гросс (Каяль, 86), Преппер, Стивенс, Кноккарт (Марч, 77), Маррей, Искиэрдо.
"Арсенал": Чех, Мустафи, Косьельни, Колашинац, Чемберс (Бельерин, 83), Езил, Уилшир, Мхитарян (Нкетиа, 83), Джака, Обамеянг, Ивоби (Уэлбек, 74).
Предупреждения: Колашинац, 28. Уилшир, 40. Джака, 54. Стивенс, 60. Скелотто, 64. Маррей, 79.
Судья: Френд.
4 марта. Брайтон. Стадион Falmer Stadium.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2017-2018/
Ботаникум
Искренне рад за Венгерца!!! Физкульт-прЮвет, Арсен Усманович!!!
00:03
Al Rains
Нефилим Инфа устарела...Его уже оттёрли от трансферов, там из Дортмунда пришёл человек, так что не обеспечивает...есть мнение...пора Арсену в китай!!! Алишер включайся!!!
20:18 4 марта
Нефилим
Вы не совсем правы. Венгер позорится в матчах, но обеспечивает клубу финансовое благополучие, поэтому его не выгоняют. Он не просто тренер как Каррера или Гончаренко. Он еще и за финансы и за селекцию отвечает.
20:13 4 марта
shpasic
лучше космонавта.
19:51 4 марта
Новоуепинни
Манчини туда возьмите, еще ржачнее будет, бгг
19:12 4 марта
Новоуепинни
ну так если владельцы кот-ые ни в чем не шарят еще года 3-5 назад не вытурили этого болвана в пуховике - то че хотели-то))
19:11 4 марта
ненавистник_политпроектов
Неужели я доживу до того момента, когда дадут в зад французскому маразматику и когда его поклонники-имбецилы тут перестанут писать "вперед арсен"
19:09 4 марта
shpasic
хаххаха, Венгеришка как всегда))
18:25 4 марта