"Арсенал" и "Манчестер Сити" нарушили регламент Кубка английской лиги?

Руководство "Норвича" потребует объяснений от руководства английской лиги в связи с возможным нарушением правил "Арсеналом" (1:2) в матче 1/8 финала Кубка английской лиги. Как сообщает The Sun, "канониры" провели 4 замены, две из которых были сделаны в дополнительное время. Командам не запрещается проводить четвертую замену, но только в том случае, если клубы провели три замены в основное время игры.

Отмечается, что такая же ситуация возникла и в другом матче Кубка английской лиги, где встречались "Манчестер Сити" и "Вулверхэмптон" (0:0, 4:1 пен.).