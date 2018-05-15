Арсен Венгер: "Я бы выбрал проект, который можно реализовать в краткосрочной перспективе"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отметил, что больше не сможет провести 20 лет в одном клубе, а потому рассчитывает возглавить команду, где сможет быстро реализовать свои амбиции. Напомним, француз покидает свой пост по завершению сезона.
- Я бы рассмотрел такой проект, который надежен и где я смогу реализовать амбиции, потому что в моем возрасте я не смогу снова провести более 20 лет на одном месте, - приводит RMC Sport слова Венгера. - Я бы выбрал проект, который можно реализовать в краткосрочной перспективе, но при этом он был бы актуален в долгосрочной перспективе. Я должен отдохнуть несколько дней, после чего решу, чем хочу заниматься.
Ранее сообщалось, что 68-летний специалист имеет предложения из Германии, Франции, Японии и Китая. Также в начале мая Венгер отказался занять пост генерального директора "ПСЖ".
grukovviktor
Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://linkto.eu/mblog
11:19
traveller09
В таком случае однозначно Зенит. Максимум год, а при благоприятных обстоятельствах может и полгода хватить, чтоб бабло в летнее трансферное окно попилить. Затем смело на пенсию.
10:46
shur
Зенит?
09:58