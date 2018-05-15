Арсен Венгер: "Я бы выбрал проект, который можно реализовать в краткосрочной перспективе"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отметил, что больше не сможет провести 20 лет в одном клубе, а потому рассчитывает возглавить команду, где сможет быстро реализовать свои амбиции. Напомним, француз покидает свой пост по завершению сезона.

- Я бы рассмотрел такой проект, который надежен и где я смогу реализовать амбиции, потому что в моем возрасте я не смогу снова провести более 20 лет на одном месте, - приводит RMC Sport слова Венгера. - Я бы выбрал проект, который можно реализовать в краткосрочной перспективе, но при этом он был бы актуален в долгосрочной перспективе. Я должен отдохнуть несколько дней, после чего решу, чем хочу заниматься.

Ранее сообщалось, что 68-летний специалист имеет предложения из Германии, Франции, Японии и Китая. Также в начале мая Венгер отказался занять пост генерального директора "ПСЖ".