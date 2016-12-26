Арсен Венгер: "У меня выработался иммунитет к критике"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что представляет разочарование болельщиков после неудачных матчей. Также специалист высказался о последних матчах полузащитника Месута Езила и объяснил, почему он стал неуверенно играть. "Арсенал" идет на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

– Я не застрахован от критики, но у меня выработался к ней иммунитет, – цитирует BBC Венгера. – Я достаточно долго работаю тренером, чтобы понимать и представлять, как люди, которые действительно любят клуб, расстраиваются после неудачных результатов. Мы должны жить с этим. Но это не значит, что они изменят свое мнение, если мы победим в следующей игре.

Игра Езила? Очень непросто регулярно играть во враждебной атмосфере. Каждый старается проявить себя, но к такому сразу не привыкнешь. Это индивидуальные проблемы. Некоторые игроки страдают от настроения болельщиков больше других.