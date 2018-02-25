Арсен Венгер: "Сначала "Арсенал" сам ошибся, потом не хватило везения"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер выразил разочарование по поводу поражения от "Манчестер Сити" (0:3) в финале Кубка лиги. Он отказался говорить о целях на остаток сезона.

– Мы очень разочарованы, – цитирует AFP Венгера. – Сегодня все было против нас. Сначала мы сами ошибались, потом не хватило везения. Нужно попробовать выиграть следующий матч. Далеко заглядывать не стоит. Нужно оправиться после этого поражения. К Лиге Европы относимся серьезно, но если хотите выиграть этот турнир, нужно уметь побеждать в больших матчах.