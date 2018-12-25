Алан Ширер: "МЮ" уволил Моуринью сейчас, чтобы у Сульшера был шанс уверенно стартовать"

Бывший английский нападающий Алан Ширер объяснил, почему руководство "Манчестер Юнайтед" заменило Жозе Моуринью на Уле Гуннара Сульшера перед игрой с "Кардиффом". Норвежец начал работу с "МЮ" с уверенной победы над валлийским клубом.

– "МЮ" сильнее "Кардиффа", но это не удивительно, – цитирует The Sun Ширера. – "Кардифф" борется за выживание, он в хаосе. Давайте будем честны, руководство специально уволило Моуринью перед легким отрезком в сезоне. Они хотели гарантировать Сульшеру возможность уверенного начала работы. "Кардифф", "Хаддерфсилд", "Борнмут" и "Ньюкасл" – хорошая серия для нового тренера. С "Челси" и "Тоттенхэмом" все было бы иначе.