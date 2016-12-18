Зинедин Зидан: "2016 год был шикарным для "Реала"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан похвалил своих подопечных за успешно проведенный год. Мадридцы в 2016 году выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, а сегодня выиграли клубный чемпионат мира, обыграв "Касиму Антлерс" (4:2 д.в.).

- 2016 год был шикарным для "Реала", - цитирует AS Зидана. - Это был невероятный год, и я рад, что работа отлично выполнена. Было непросто добиться того, чего мы добились. Глвное, что команда никогда не сдается. Именно это мы и продемонстрировали сегодня.

Сейчас нам нужно продолжать в том же духе - сезон еще долгий. У нас есть время отдохнуть, надеюсь, мы продолжим в том же духе в новом году.

Трофей очень важен для нас, и мы знали, что будет непросто. Соперник нас удивил своим движением, старанием. Мы проделали долгий путь, чтобы добиться успеха и завоевать трофей.