20:36 | ФУТБОЛ — Клубный ЧМ

Зинедин Зидан: "2016 год был шикарным для "Реала"

0
0
0

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан похвалил своих подопечных за успешно проведенный год. Мадридцы в 2016 году выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, а сегодня выиграли клубный чемпионат мира, обыграв "Касиму Антлерс" (4:2 д.в.). 

- 2016 год был шикарным для "Реала", - цитирует AS Зидана. - Это был невероятный год, и я рад, что работа отлично выполнена. Было непросто добиться того, чего мы добились. Глвное, что команда никогда не сдается. Именно это мы и продемонстрировали сегодня.

Сейчас нам нужно продолжать в том же духе - сезон еще долгий. У нас есть время отдохнуть, надеюсь, мы продолжим в том же духе в новом году. 

Трофей очень важен для нас, и мы знали, что будет непросто. Соперник нас удивил своим движением, старанием. Мы проделали долгий путь, чтобы добиться успеха и завоевать трофей.

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ