В матче клубного чемпионата мира применена система видеоповтора

В первом тайме матча 1/2 финала клубного чемпионата мира между "Атлетико Насьональ" и "Касима Антлерс" арбитр встречи Виктор Кошшои воспользовался системой видеоповтора. Видеоассистент помог ему определиться с назначением 11-метрового удара в ворота "Атлетико Насьональ". Это первый случай использования видеоповтора в поединке под эгидой ФИФА.

Пенальти в итоге реализовал Сома Дои, и японский клуб ушел на перерыв, ведя в счете 1:0.

Система видеоповторов на клубном чемпионате мира работает в тестовом режиме. Впервые она была опробована в стартовом поединке турнира.