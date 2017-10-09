Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира, который пройдет в Абу-Даби в этом году. В турнире примут участие победители клубных турниров каждой из 6 конфедераций ФИФА, а также чемпион ОАЭ "Аль-Джазира".

"Реал", который завоевал трофей в прошлом году, будет играть сразу на стадии полуфинала. Его соперник определится 9 декабря. Он станет известен после того, как победитель матча "Аль-Джазира" - "Окленд Сити" сыграет с победителем Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола.

В другом четвертьфинале сыграют "Пачука" и победитель Лиги чемпионов Африканской конфедерации футбола. Победитель 12 декабря встретится в полуфинале с победителем Кубка Либертадорес.

Финал и матч за третье место пройдут 16 декабря.