Криштиану Роналду забил 500-й гол на клубном уровне

Гол, забитый нападающим "Реала" Криштиану Роналду в полуфинальном матче клубного чемпионата мира в ворота "Америки" (2:0), стал 500-м в карьере. Форвард отличился на третьей минуте, добавленной к основному времени встречи. Гол был подтвержден с помощью видеоповтора.

Отметим, что это взятие ворот стало для 31-летнего португальца 500-м, учитывая только голы за клубы на профессиональном уровне.

В финале турнира мадридцы встретятся с "Касимой Антлерс". Игра состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало - в 13.30 по московскому времени.

Трансляция матча "Америка" - "Реал"