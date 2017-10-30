Клубный чемпионат мира: 24 команды сыграют летом 2021 года

ФИФА в скором времени примет решение о расширении клубного чемпионата мира до 24-х команд, сообщает АР. Первый турнир предположительно состоится летом 2021 года. Он продлится как минимум 18 дней, а команды на первом этапе будут разбиты на 3 группы по 8.

Кубок конфедераций в этом случае будет отменен, а турнир из-за аномальной жары не сможет принять Катар, в котором состоится ЧМ-2022. Возможное место проведения Клубного чемпионата мира в новом формате - Китай.

Напомним, сейчас участие в Клубном чемпионате мира принимают 6 команд. Турнир проходит каждый год зимой.