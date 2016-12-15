Инспектор ФИФА и УЕФА негативно относится к видеоповторам в футболе

Судейский инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд критически отозвался о введении видеоповторов в футболе. 14 декабря в полуфинале клубного чемпионата мира между "Атлетико Насиональ" и "Касимой" (0:3) арбитр встречи Виктор Кошшои впервые на международном уровне воспользовался видеоповтором. Повтор помог принять ему решение о назначении пенальти в ворота "Атлетико".

- Я думаю, что видеоповторы только усложняют жизнь болельщикам и судьям, - приводит ТАСС слова Бартфельда. - Это требует дополнительного времени на принятие решений, что негативным образом влияет на динамику игры. Но с одной вещью я согласен, футболу нужна система определения взятия ворот. Бывает, что в момент гола мяч пересек ворота по воздуху, и судьям очень тяжело определить - полностью мяч зашел в ворота или нет.