ФИФА хочет увеличить число участников клубного чемпионата мира

Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрит возможность увеличения количества участников клубного чемпионата мира, утверждает FAZ. На данный момент в турнире выступают семь команд - шесть победителей крупнейших клубных континентальных соревнований и чемпион Японии.
Президент ФИФА Джанни Инфантино уже представил членам организации программу по расширению формата турнира. Количество команд-участниц может быть увеличено до 16 или 32. Это решение направлено на увеличение прибыли от проведения клубного ЧМ.
Buromec
как же все это надоело!!! весь интерес пропадает уже! 4 команды на прямую в лч, чемп европы , чемп мира! Так уберите отбор пусть все выступают
11:31
shur
Финал Африка-Океания!
11:18
glym
"На данный момент в турнире выступают шесть команд" - 7 команд выступают, забыли о местном чемпионе.
11:10