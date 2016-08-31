ФИФА хочет увеличить число участников клубного чемпионата мира

Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрит возможность увеличения количества участников клубного чемпионата мира, утверждает FAZ. На данный момент в турнире выступают семь команд - шесть победителей крупнейших клубных континентальных соревнований и чемпион Японии.

Президент ФИФА Джанни Инфантино уже представил членам организации программу по расширению формата турнира. Количество команд-участниц может быть увеличено до 16 или 32. Это решение направлено на увеличение прибыли от проведения клубного ЧМ.