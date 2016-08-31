10:57 | ФУТБОЛ — Клубный ЧМ

ФИФА хочет увеличить число участников клубного чемпионата мира

0
0
0
3

Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрит возможность увеличения количества участников клубного чемпионата мира, утверждает FAZ. На данный момент в турнире выступают семь команд - шесть победителей крупнейших клубных континентальных соревнований и чемпион Японии.

Президент ФИФА Джанни Инфантино уже представил членам организации программу по расширению формата турнира. Количество команд-участниц может быть увеличено до 16 или 32. Это решение направлено на увеличение прибыли от проведения клубного ЧМ.

0
0
0

Материалы REN-TV

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Buromec

как же все это надоело!!! весь интерес пропадает уже! 4 команды на прямую в лч, чемп европы , чемп мира! Так уберите отбор пусть все выступают

11:31

shur

Финал Африка-Океания!

11:18

glym

"На данный момент в турнире выступают шесть команд" - 7 команд выступают, забыли о местном чемпионе.

11:10

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ