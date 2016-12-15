11:55 | ФУТБОЛ — Клубный ЧМ

"Атлетико Насиональ" недоволен назначением пенальти при помощи видеоповтора

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Защитник "Атлетико Насиональ" Фарид Диас подчеркнул, что пенальти в ворота его команды в полуфинальном матче Клубного чемпионата мира против "Касимы Антлерс" (0:3) был назначен неправильно. Арбитр Виктор Кошшои указал на точку в первом тайме при счете 0:0, воспользовавшись помощью видеоассистента. Этот эпизод стал первым случаем использования видеоповторов в матчах под эгидой ФИФА.

- Это решение стало переломным, потому что мы контролировали ход игры, - приводит AFP слова Диаса. - Пенальти сломал игроков психологически. И эпизод полностью поменял встречу.

Первый в истории видеоповтор. Как это было

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КОММЕНТАРИИ (1)
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alex-ls

ни слова, что он недоволен

13:24

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