Зоран Тошич: "В своем первом матче против "Тоттенхэма" заменил Криштиану Роналду"

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" в интервью клубной пресс-службе отметил, что команда надеется на положительный результат. По словам хавбека, свой дебютный матч в "Манчестер Юнайтед" он провел как раз против "Тоттенхэма".
– "Тоттенхэм" в параллельном матче дома проиграл "Монако". Стало ли это для вас сюрпризом?
– Конечно, это очень неожиданный результат. Я думал, что "Тоттенхэм" дома, как минимум, не проиграет. "Монако" показал класс, это очень хорошая команда. Жалко, что именно она попала нам из четвертой корзины, как ранее "Рома" и "Вольфсбург"… Что ж, группа у нас ровная, с каждым соперником можно играть. Надеемся, что сможем добиться хорошего результата.
– Вам хорошо знаком английский футбол по тренировкам и выступлениям в составе "Манчестер Юнайтед". Что скажете о "Тоттенхэме"?
– Невероятное совпадение, но как раз против "Тоттенхэма" в Кубке Англии семь с лишним лет назад я провел свой дебютный матч за МЮ! Так что вы, можно сказать, угадали с героем интервью (улыбается). Конечно, это была совсем другая команда, я даже не помню, кто тогда за них играл. Это было очень давно.
– Уж не Криштиану Роналду ли заменили?
– А вот это хорошо отложилось в памяти, именно его (улыбается). Вышел минут на двадцать, и точно помню, что мы удержали победный счёт и прошли дальше. А если говорить о нынешнем "Тоттенхэме", в прошлом году клуб до последнего претендовал на титул, так что это очень серьёзная команда, которая к тому же показывает атакующий футбол. В этом сезоне они пока не всегда играют так, как в минувшем, но чемпионат Англии только начался, у них есть много времени.
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga/zoran-tosic-sem-s-lishnim-let-nazad-ya-debyutiroval-za-myu-v-matche-s-tottenkhemom-zameniv-krishti/