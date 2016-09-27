Зоран Тошич: "В своем первом матче против "Тоттенхэма" заменил Криштиану Роналду"

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" в интервью клубной пресс-службе отметил, что команда надеется на положительный результат. По словам хавбека, свой дебютный матч в "Манчестер Юнайтед" он провел как раз против "Тоттенхэма".

– "Тоттенхэм" в параллельном матче дома проиграл "Монако". Стало ли это для вас сюрпризом?

– Конечно, это очень неожиданный результат. Я думал, что "Тоттенхэм" дома, как минимум, не проиграет. "Монако" показал класс, это очень хорошая команда. Жалко, что именно она попала нам из четвертой корзины, как ранее "Рома" и "Вольфсбург"… Что ж, группа у нас ровная, с каждым соперником можно играть. Надеемся, что сможем добиться хорошего результата.

– Вам хорошо знаком английский футбол по тренировкам и выступлениям в составе "Манчестер Юнайтед". Что скажете о "Тоттенхэме"?

– Невероятное совпадение, но как раз против "Тоттенхэма" в Кубке Англии семь с лишним лет назад я провел свой дебютный матч за МЮ! Так что вы, можно сказать, угадали с героем интервью (улыбается). Конечно, это была совсем другая команда, я даже не помню, кто тогда за них играл. Это было очень давно.

– Уж не Криштиану Роналду ли заменили?

– А вот это хорошо отложилось в памяти, именно его (улыбается). Вышел минут на двадцать, и точно помню, что мы удержали победный счёт и прошли дальше. А если говорить о нынешнем "Тоттенхэме", в прошлом году клуб до последнего претендовал на титул, так что это очень серьёзная команда, которая к тому же показывает атакующий футбол. В этом сезоне они пока не всегда играют так, как в минувшем, но чемпионат Англии только начался, у них есть много времени.