Зобнин не примет участия в матче против "Севильи"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин отправился вместе с командой в Испанию, где пройдет матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи", сообщает официальный сайт красно-белых. Однако хавбек не примет участия в игре. В Севилье он продолжит тренироваться по индивидуальной программе.

Напомним, Зобнин получил травму 5 июня в товарищеском матче Венгрия – Россия (0:3), ему поставили диагноз "повреждение крестообразной связки и наружного мениска правого коленного сустава".

Матч "Севилья" – "Спартак" состоится в среду, 1 ноября, и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

"Спартак" - перед "Севильей", ЦСКА - перед "Базелем". LIVE!