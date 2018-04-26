Зинедин Зидан: "Опыт игры с "Ювентусом" показал, что нужно по-другому относиться к игре дома"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отметил, что команда не должна расслабляться после гостевой победы над "Баварией" (2:1) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. При этом игрой в Мюнхене он остался доволен.

– Я очень рад, мы хорошо провели сложный матч, – цитирует AFP Зидана. – Особенно тяжело было в самом начале. Можем быть довольны тем, как работали с мячом и без мяча. Не можем сказать, что противостояние осталось за нами. Знаем, что в ответной игре будет тяжело. Опыт встречи с "Ювентусом" дал нам понять, что нужно к домашнему поединку относиться по-другому.

Асенсио вышел на замену и забил? Когда у тебя группа из 25 игроков очень высокого качества, всегда приходится делать выбор. Так будет до конца сезона. Все они великие игроки, но я должен принимать решения. Иско получил травму и не мог продолжать игру, поэтому я выпустил Асенсио. Он вошел в игру очень хорошо.