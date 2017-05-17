Зинедин Зидан: "Не исключаю, что Бэйл выйдет на поле в матче с "Ювентусом"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отметил, что полузащитник Гарет Бэйл, скорее всего, сможет выйти на поле в финале Лиги чемпионов против "Ювентуса", который состоится 3 июня. Валлиец повредил ногу 23 апреля в матче с "Барселоной" 23 апреля и с тех пор проходит восстановление.

- Не исключаю, что Бэйл выйдет на поле в матче с "Юве", - приводит Marca слова Зидана. - Гарету помогло то, что он не играл в чемпионате. Но сейчас не время об этом говорить, потому что Бэйл уже работает на поле и чувствует себя намного лучше. По этому поводу я настроен довольно оптимистично.