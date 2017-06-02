Зинедин Зидан: "Иско и Бэйл могут играть вместе, все может быть"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в преддверии финала Лиги чемпионов с "Ювентусом" подчеркнул, что все игроки его команды готовы выйти на поле. Специалист также добавил, что мадридцы ничего не собираются менять в своей игре. Напомним, что "Реал" является действующим победителем турнира.

– Мы проделали огромный объем работы в этом сезоне – выиграли чемпионат и дошли до финала в Лиге чемпионов, – приводит официальный сайт УЕФА слова Зидана. - Подготовка – это главное, что нужно было сделать. И мы подготовились. Мы хорошо знакомы с давлением. Мы всегда фавориты, хотя в финалах фаворитов нет. Шансы равны. Возможно все.

В футболе нужно отдавать все силы. Мы много матчей проиграли, так что я хорошо знаком с поражениями. То же самое касается "Ювентуса". Постараемся показать свою игру. Знаем, что нам будет противостоять прекрасная команда.

Криштиану хороший человек, он заботливый, он волнуется за других. Он не устает побеждать. Ему всегда мало. Он всегда хочет выигрывать, даже на тренировках. У него это в крови. Роналду прирожденный лидер, особенно на поле.

Не стану говорить вам, кто завтра сыграет. Иско и Бэйл могут играть вместе. Все может быть. Хорошо, что глядя на команду, я вижу, что все готовы играть и рвутся в бой. Речь не только о психологии. Конечно, нужно быть готовым и физически. Сейчас все в хорошей форме и на ходу.

Не собираемся ничего менять. Мы поговорим о предстоящем матче, но на этом все. Ничего не изменится и не должно меняться. Мы будем делать то, что делали всегда, а дальше посмотрим.

Финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе, начало игры в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.