Зинедин Зидан: "Аллегри перестроил или как минимум улучшил "Ювентус"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в преддверии финального матча Лиги чемпионов с "Ювентусом" высоко оценил работу Массимилиано Аллегри. По его словам, специалист доказал, что входит в число лучших тренеров мира.

- Считаю, он заслужил все то, чего добился. Он доказал, что входит в число ведущих тренеров мира, - приводит пресс-служба УЕФА слова Зидана. - Он перестроил или как минимум улучшил нынешний "Ювентус". Конечно, большая заслуга в этом самого клуба и игроков, но проектным руководителем всегда остается тренер. Испытываю к нему большое уважение.

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" - "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе, начало игры - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.