Зинченко и Вагнер Лав дозаявлены на плей-офф Лиги чемпионов

УЕФА утвердил изменения в составах команд на Лигу чемпионов. Наибольшие перемены в заявке произошли у "Порту" - три игрока были дозаявлены и шесть - отзаявлены. Действующий победитель турнира "Реал", напротив, не внес ни одного изменения.

Отметим, включение в состав на плей-офф ряда бывших игроков российских клубов. "Манчестер Сити" дозаявил бывшего игрока "Уфы" Александра Зинченко, закрепившегося в составе команды. "Бешикташ" внес в заявку перешедшего из "Аланьяспора" экс-форварда ЦСКА Вагнера Лав. "ПСЖ" дозаявил бывшего футболиста "Анжи" и "Локомотива" Лассана Диарра, подписавшего контракт с клубом на правах свободного агента. Наконец, "Порту" включил в заявку Маджида Уориса, ранее игравшего за "Спартак".

Также стоит отметить внесение в список заявленных у "Баварии" вратаря Мануэля Нойера. Голкипер сборной Германии из-за травмы пропустил всю первую часть сезона.

Полностью список изменений выглядит следующим образом:

"Барселона". Дозаявка: Хосе Арнаис, Давид Костас, Йерри Мина. Отзаявка: Жерар Деулофеу, Хавьер Маскерано, Рафинья, Арда Туран.

"Базель". Дозаявка: Фабиан Фрай, Лео Лакруа, Валентен Штокер. Отзаявка: Мануэль Аканджи, Александр Франссон, Омар Габер, Седрик Иттен, Дерек Кутеса, Доминик Шмид, Ренато Штеффен.

"Бавария". Дозаявка: Мануэль Нойер, Сандро Вагнер, Квасе Окьере Вридт. Отзаявка: Марко Фридль.

"Бешикташ". Дозаявка: Кайл Ларин, Вагнер Лав, Домагой Вида. Отзаявка: Оркан Чинар, Шийяр Кепри, Матей Митрович, Дженк Тосун.

"Челси". Дозаявка: Росс Баркли, Оливье Жиру, Эмерсон Палмьери. Отзаявка: Джей Кларк-Солтер, Миши Батшуайи, Кенеди, Шарли Мусонда.

"Ювентус". Дозаявка: Штефан Лихтштайнер. Отзаявка: Бенедикт Хеведес.

"Манчестер Сити". Дозаявка: Эмерик Ляпорт, Александр Зинченко. Отзаявка: Джейкоб Дэвенпорт, Эльяким Мангала, Чарли Оливер.

"Манчестер Юнайтед". Дозаявка: Алексис Санчес. Отзаявка: Генрих Мхитарян, Джеймс Уилсон.

"ПСЖ". Дозаявка: Лассана Диарра. Отзаявка: Реми Дешам, Муса Диаби, Алек Жоржен, Лукас Моура.

"Порту". Дозаявка: Йордан Осорио, Гонсалу Пасиенсия, Маджид Уорис. Отзаявка: Жоау Кошта, Жорже Фернандеш, Эрнни, Мигель Лаюн, Рубен Маседу, Федерико Варела.

"Реал". Дозаявка: нет. Отзаявка: нет.

"Рома". Дозаявка: нет. Отзаявка: Эктор Морено, Абдуллаи Нура.

"Севилья". Дозаявка: Гильерме Арана, Роке Меса, Сандро Рамирес. Отзаявка: Гансу, Микаэл Крун-Дели, Борха Лассо, Вальтер Монтойя.

"Шахтер". Дозаявка: Додо, Руслан Фомин, Вячеслав Танковский. Отзаявка: Марсиу Асеведу.

"Тоттенхэм". Дозаявка: Эрик Ламела, Лукас Моура. Отзаявка: Хуан Фойт, Джордж-Кевин Н'Куду.

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля, ответные - 6, 7, 13 и 14 марта.