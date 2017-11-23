Жорже Жезуш: "Спортинг" верит в свою мечту и отправится на "Камп Ноу" за победой"

Главный тренер "Спортинга" Жорже Жезуш назвал идеальным матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Олимпиакоса" (3:1). Он также добавил, что команда отправится на игру с "Барселоной" на "Камп Ноу" за победой.

– У нас было две задачи: выиграть и при этом не сильно нагрузить игроков, которые только восстановились после травм. Обе цели достигнуты, так что матч можно назвать идеальным, – приводит официальный сайт УЕФА слова Жезуша. – Я горжусь тем, как команда играет на групповом этапе. Мало кто мог предположить, что перед последним туром, когда нам нужно играть с "Барселоной", у нас еще будут шансы пробиться в плей-офф. Мы верим в свою мечту и отправимся на "Камп Ноу" за победой.

После пяти матчей "Спортинг" идет на третьем месте в турнирной таблице группы D, набрав 7 очков. У "Барселоны" – 11 очков, у "Ювентуса" – 8.

Встреча "Барселона" – "Спортинг" пройдет 5 декабря на "Камп Ноу".