Жером Боатенг: "Атмосфера на стадионе "Селтика" - одна из самых грандиозных в Европе"

Защитник "Баварии" Жером Боатенг после победы над "Селтиком" (2:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов подчеркнул, что мюнхенцы ожидали того, что соперник даст им бой. Он также добавил, что команда должна играть лучше, чтобы в декабре иметь шанс дома обыграть "ПСЖ".

– Мы ожидали, что "Селтик" даст нам бой, ведь мы играли у них дома. Атмосфера на этом стадионе – одна из самых грандиозных в Европе, – приводит официальный сайт УЕФА слова Боатенга. – Иногда мы слишком легко теряли мяч, а когда пропустили гол, то стадион просто взорвался. Но потом мы ответили вторым голом и в итоге очень довольны результатом.

В декабре у нас будет шанс обыграть дома "ПСЖ", но мы должны играть лучше, чтобы победить их.

После четырех матчей "Бавария" идет на втором месте в турнирной таблице группы В, отставая от лидера "ПСЖ" на три очка. Мюнхенцы в следующей встрече сыграют против "Андерлехта" в гостях 22 ноября, а 5 декабря дома примут парижский клуб.