Жереми Матье: "Противостоять Месси сложно, потому что никогда не знаешь, что он может предпринять"

Защитник лиссабонского "Спортинга" Жереми Матье в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Барселоны" отметил, что от форварда каталонцев Лионеля Месси никогда не знаешь, чего ожидать. Он также добавил, что не стоит бросаться на аргентинца, а лучше ждать его следующих действий.

Напомним, что Матье играл за сине-гранатовых с 2014 по 2017 год.

– Ничего особенного против Месси не надо делать. Противостоять ему сложно, поскольку никогда не знаешь, что он может предпринять, – приводит Marca слова Матье. – Нужно находиться от него на дистанции около одного метра, не бросаться на него и ожидать его следующих действий.

Матч "Спортинг" – "Барселона" состоится сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.