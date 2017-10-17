Жан-Пьер Джероза: "Спартак" финиширует на первом месте в группе, "Ливерпуль" – вторым"

Тактик-аналитик "Спартака" Жан-Пьер Джероза перед началом матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Севильей" подчеркнул, что соперник обладает хорошим подбором игроков. При этом специалист уверен, что испанцы не сумеют выйти в плей-офф самого престижного клубного европейского турнира.

– Я готовлю "Спартак" к матчам Лиги чемпионов. Я должен понять, как красно-белые будут использовать сильные и слабые стороны соперника, – сказал Джероза в предматчевом флеш-интервью. – Чтобы полноценно работать для "Спартака" я в первую очередь начал анализировать "Спартак", познакомившись с футболистами, менталитетом, тактическими действиями команды.

Я старюсь изучать соперника, но учитывать характеристики игроков красно-белых. После жеребьевки я анализировал соперников. Каждый футболист "Севильи" очень силен. Даже те, кто сидит на скамейке запасных.

Когда смотришь матчи чемпионата Англии или Испании кажется, что там футбол среднего уровня, но это мнение обманчиво. Разница становится видна, когда такие клубы встречаются в таких матчах, как со "Спартаком". Это показывает средний уровень чемпионата. "Спартак" займет первое место в группе, второе – "Ливерпуль", "Севилья" станет третьей.

Трансляция матча "Спартак" – "Севилья"