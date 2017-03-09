Жан-Луи Гассе: "3 гола за 7 минут - такое происходит раз в жизни"

Бывший тренер "ПСЖ" Жан-Луи Гассе разочарован вылетом парижан из Лиги чемпионов. Французская команда в первой встрече 1/8 финала обыграла "Барселону" на своем поле со счетом 4:0, но в ответной игре уступила - 1:6.

- Мне очень грустно, - цитирует L'Equipe Гассе. - Я надеялся, что "ПСЖ" выйдет в четвертьфинал. Когда я вижу, как проигрывают игроки, которых я люблю до слез, мне становится очень плохо. Никто не знал, насколько плохим будет вечер среды. Когда Кавани забил, матч должен был быть решен. Три мяча за семь минут - такое происходит один раз в жизни. Это ужасно.