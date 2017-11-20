Жан-Клод Биллонг: "Марибор" постарается сдержать Промеса"

Защитник "Марибора" Жан-Клод Биллонг в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака" выразил надежду на положительный результат. Француз подчеркнул, что его команда хорошо подготовилась к предстоящей игре.

– Я очень рад, что сыграю в России, – сказал Биллонг. – Чувствую себя отлично. Надеюсь, мы сможем добиться здесь положительного результата.

– Вы впервые сыграете против "Спартака". Что знаете о сопернике?

– Мы хорошо подготовились к матчу. Один из самых сильных игроков – Квинси Промес, который демонстрирует качественный футбол, быстро перемещается в атаке. Постараемся его сдержать. (Павел ГУРЕВИЧ)

Игра "Спартак" – "Марибор" состоится 21 ноября и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.