"Ювентус" победил загребское "Динамо", "Лион" и "Севилья" голов не забили

"Ювентус" нанес поражение загребскому "Динамо" в матче заключительного тура группового турнира Лиги чемпионов со счетом 2:0 и вышел в плей-офф с первого места. Голами в составе итальянской команды отметились нападающий Гонсало Игуаин и защитник Даниэле Ругани.

В параллельной встрече "Севилья" и "Лион" голов не забили. Этот результат вывел в плей-офф турнира испанскую команду.

Лига чемпионов

Групповой турнир

6-й тур

Группа H

"Ювентус" (Италия) – "Динамо" З (Хорватия) – 2:0 (0:0)

Голы: Игуаин, 52 (1:0). Ругани, 73 (2:0).

"Ювентус": Нету, Ругани, Бенатиа, Эвра, Куадрадо, Маркизио (Стураро, 74), Лемина, Пьянич (Дибала, 80), Асамоа, Игуаин, Манджукич (Эрнанес, 85).

"Динамо" З: Ливакович, Шитум, Сигали, Шильденфельд, Пиварич, Кнежевич, Гояк (Фиолич, 57), Моро (Мэцел, 85), Судани (Стоянович, 74), Чорич, Фернандес.

Предупреждения: Игуаин, 15. Эвра, 54. Чорич, 61.

Судья: Тэйлор (Англия).

Турин. Стадион "Ювентус Стэдиум".

"Лион" (Франция) – "Севилья" (Испания) – 0:0

"Лион": Антони Лопеш, Рафаэл да Силва, Диакаби, Янга-Мбива, Морель, Дардер (Корне, 72), Гоналон, Толиссо (Гренье, 78), Геззаль (Фекир, 65), Ляказетт, Вальбуэна.

"Севилья": Рико, Пареха, Рами, Меркадо, Мариану, Иборра, Н`Зонзи, Сарабия (Бен Еддер, 65), Эскудеро, Витоло, Насри (Краневиттер, 87).

Предупреждения: Насри, 36. Гоналон, 38. Янга-Мбива, 53. Меркадо, 73.

Судья: Эрикссон (Швеция).

Лион. Стадион "Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)".