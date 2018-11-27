Юто Нагатомо: "Готов сыграть при любой схеме"

Защитник "Галатасарая" Юто Нагатомо, недавно восстановившийся после травмы, заявил, что может принять участие в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Локомотивом".

– Вы недавно восстановились после тяжелой травмы. Как себя чувствуете?

– Сейчас все хорошо. Если бы после матча с "Шальке", я сразу не поехал в больницу, проблемы были бы куда серьезнее. Так что спасибо врачам, да и главному тренеру, за поддержку.

– В последнем матче "Галатасарай" играл в три центральных защитника. Это для вас преимущество или проблема?

– Никаких проблем нет, я готов играть при любой схеме.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" - "Галатасарай". Начало игры в среду, 28 ноября в 20:55 (время московское).