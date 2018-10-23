Юрий Семин: "Победа над "Порту" дает "Локомотиву" шанс"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Порту" рассказал, что думает о сопернике. По его словам, это самый сильная команда в группе. Матч состоится в Москве в среду на стадионе "Локомотив" (начало – в 22.00 по московскому времени).

– Все ли игроки готовы к матчу с "Порту"?

– Начну с того, что мы подходим к матчу с положительными эмоциями. Игра становится более цельной. Травмированные все еще есть. Во вторник заезжаем на базу, уже оттуда поедем на стадион.

– Вы говорили, что "Порту" находится в хорошей форме. А Эдер заявил, что готов выложиться на сто процентов. Поощряете это?

– Конечно! Надеюсь, он хорошо сыграет, раз так хорошо готовится. "Порту" мне очень нравится. Хоть команда и проиграла матч с "Бенфикой", но у нее много сильных сторон. Это молодая и агрессивная команда. В нашей группе это самый сильный клуб.

– На что в первую очередь нужно обратить внимание "Локомотиву" при встрече с "Порту"?

– Соперник всегда играет с огромной мотивацией. В команде собраны агрессивные молодые игроки. А еще "Порту" любит действовать на флангах.

– Будете менять стратегию матча, учитывая турнирную ситуацию в группе?

– Мы отталкиваемся от себя. Понимаем, что победа дает шанс на дальнейший положительный результат. Будем настраивать игроков, усиливать атакующие действия.

– Знаете, что "Порту" потерял главного нападающего Абубакара? И игра сейчас строится через Марегу. Будете использовать этот фактор при подготовке?

– Абубакар не играет давно. А Марега тоже смотрится неплохо. Но уделять внимание одному футболисту мы точно не будем. (Юлия Яковлева, Андрей Михайлов)