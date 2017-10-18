Юрий Гаврилов: "Теперь надо не проиграть "Севилье" в Испании, как "Вердеру" 30 лет назад"

Прославленный полузащитник "Спартака" Юрий Гаврилов после победы красно-белых над "Севильей" (5:1) в 3-м туре Лиги чемпионов отметил, что многое решила удача. По его мнению, в Испании все будет намного серьезнее.

- Бывают такие дни, когда все залетает, - отметил Гаврилов. - Многое решила удача: в эпизодах с голами Глушакова и Промеса - последний получился на заглядение. Мне вспомнилась игра 1984 года с ростовским СКА, когда мы проиграли 1:6. По итогам чемпионата южане вылетели, а мы стали единственными, кто уступил им со столь крупным счетом, хотя по игре таким разгромом не должно было закончиться. Мы больше владели мячом и контролировали ход встречи. Все удары ростовчан залетали в ворота - после рикошетов или глупых ошибок. "Севилья" попала под такую же раздачу. То же самое произошло с "Марибором".

- Словенцы стремились не допустить лидерство "Спартака" в группе?

- Да нет (улыбается). Для этого еще не вечер. В нашу группу вернулась интрига, и все матчи будут интересными.

- "Спартаку" по силам замахнуться на выход в плей-офф с первого места?

- Никому в этой группе легко не будет. Футбол приносит неожиданности в любой момент. Посмотрим, как все сложится.

- Дело в слабости "Севильи"?

- По игре я так не скажу. Испанцы отнюдь не слабы, но по реализации моментов сегодня не их день, по этому компоненту они и проиграли. Особенно когда ворота "Спартака" защищали двое игроков обороны, и форвард гостей попал в Дмитрия Комбарова.

- Ответная встреча будет совершенно другой?

- Конечно, в Испании все будет намного серьезнее. Все будет зависеть от развития счета. Главная задача - не проиграть "Севилье". Помню, разгромили "Вердер" 4:1, а потом проиграли 2:6 в Германии. Если поражение все же случится, испанцы уйдут вперед, и тогда решающими станут встречи обеих команд с "Ливерпулем".

- Получили удовольствие от игры?

- По счету - конечно! Первый и четвертый мячи считаю заслуженными, остальные - на удачу. В группе сложилась очень интересная ситуация. Испанцы точно не смирятся с нынешним положением, и вполне могут одолеть "Ливерпуль". (Евгений БЕЛОУСОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Севилья"