Юрис Лайзанс: "ЦСКА нужен хороший "наконечник", посильнее и постабильней"

Бывший полузащитник ЦСКА Юрис Лайзанс после первого матча 4-го отборочного раунда с "Янг Бойз" отметил, что нпадающего Аарона Оланаре пока получается не очень хорошо. Однако, по словам Лайзанса, нигериец старается.

– Как вам игра Оланаре? Кажется, что он никак не может набрать форму.

– Видно, что игрок пока не может найти себя на поле. Хотя до травмы в играх за ЦСКА выглядел неплохо. Конечно, армейцам нужен хороший "наконечник", посильнее и постабильней. Витинью и Головину сложно атаковать вдвоем. Дзагоев еще помогает, но он не нападающий. Хотя команда продолжает давать результат, и это хорошо.

– В середине второго тайма во время перспективной атаки Оланаре столкнулся с Дзагоевым, и Алан был очень недоволен.

– У Аарона большое желание, он много бегает, борется. Но получается мало. Других нападающих у ЦСКА нет. (Павел ГУРЕВИЧ)