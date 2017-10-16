Юрген Клопп: "Все считают, что в Мариборе надо с легкостью брать очки"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил важность матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Марибором". Встреча состоится 17 октября в Словении, "Ливерпуль" имеет два очка, столько же у "Спартака", у "Севильи" – 4 очка, а у "Марибора" – 1.

– Мы хорошо сыграли в последнем матче с "Манчестер Юнайтед", но сейчас время Лиги чемпионов, – цитирует официальный сайт УЕФА Клоппа. – Это определяющий момент в группе. Надо быть уверенными в себе, смелыми. Надо показать хороший футбол с высокой организацией игры.

Ротации состава не будет. Все считают, что в Мариборе надо с легкостью брать очки, даже не знаю, кто это выдумал. "Марибор" провел девять матчей в Лиге чемпионов и участвует на групповой стадии. Это знак качества.

Мы хотим выйти в следующий раунд. Мы хорошо провели оба предыдущих матча в турнире. Надо сделать это снова, но при этом выиграть. Не знаю, как далеко мы пройдем в этом сезоне. Все зависит от результатов. Меня волнует только завтрашний матч. В среду утром буду думать уже о воскресной встрече с "Тоттенхэмом".