Юрген Клопп – о финале Лиги чемпионов: "Мы едем в Киев не для того, чтобы просить футболки игроков "Реала"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что восхищается наставником "Реала" Зинедином Зиданом и его командой, но не собирается отбывать номер в финале Лиги чемпионов. Решающий матч турнира пройдет 26 мая в Киеве.

- Я восхищался Зиданом как игроком и уважаю его как друга. То, что он делает в "Реале", невероятно, это действительно выдающаяся работа, но мы едем в Киев не для того, чтобы просить футболки мадридцев, - приводит Marca слова Клоппа. - Если мы выиграем, мне будет неважно, как именно. Победа есть победа. Однако я знаю, что шансы выиграть повышаются, когда ты знаешь, как это делать. Это значит, что ты должен играть в определенном стиле. Мне нравится, что мои игроки знают свои сильные стороны и пытаются их использовать, и в то же время они знают сильные стороны других и пытаются не дать их реализовать.

Отметим, что последний раз "Ливерпуль" играл в финале Лиги чемпионов в сезоне-2004/05, когда обыграл "Милан" (3:3, пен. 3:2).