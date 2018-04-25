Юрген Клопп: "Мы допустили ошибку, и судья допустил ошибку"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что матч 1/2 финала Лиги чемпионов с "Ромой" (5:2) получился не идеальным. "Красные" вели по ходу встречи со счетом 5:0.

– Это не такой хороший результат, на который мы могли бы рассчитывать, – цитирует AFP Клоппа. – Но все равно результат положительный. Два пропущенных мяча – это не идеальный сценарий. Мы допустили ошибку, судья допустил ошибку – в итоге дважды пропустили. Теперь придется работать в Риме. Но и "Рома" вынуждена забивать. Будем бороться.