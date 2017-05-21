Юрген Клопп: "Ливерпуль" заложил хороший фундамент"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высоко оценил игру своей команды после победы над "Мидлсбро" (3:0) в матче 28-го тура чемпионата Англии. "Красные" финишировали на четвертом месте, которое позволит команде в следующем сезоне принять участие в розыгрыше Лиги чемпионов.

- Нам пришлось потерпеть, чтобы открыть счет. После этого "Ливерпуль" начал играть увереннее, а после увеличил отрыв и поверил в свои силы, - приводит BBC слова Клоппа. - Мы показали фантастический футбол. Мне кажется, что нам удалось заложить хороший фундамент.