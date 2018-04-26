00:37 | Футбол — Лига чемпионов

Юпп Хайнкес: "Бавария" не заслуживала поражения, но я верю в своих ребят перед ответным матчем"

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Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес заявил, что его команда все еще рассчитывает на выход в финал Лиги чемпионов, несмотря на неудачный результат первого полуфинального матча с "Реалом". Мадридский клуб добился гостевой победы со счетом 2:1. Ответная игра состоится 1 мая в столице Испании.

– Мы хотим сделать все, что от нас требуется для того, чтобы добиться нужного результата на следующей неделе, – цитирует Хайнкеса официальный сайт УЕФА. – Это наша задача. Полуфинал состоит из двух игр, так что итоги будем подводить после второй. Сегодня мы не заслуживали поражения, поэтому я уверен в своих ребятах. 

Бавария - Реал

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/2 финала
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Millwall82

Дед, как днюху будешь отмечать 9 мая?))) Родился же в 45)))

01:06

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