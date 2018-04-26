Юпп Хайнкес: "Бавария" не заслуживала поражения, но я верю в своих ребят перед ответным матчем"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес заявил, что его команда все еще рассчитывает на выход в финал Лиги чемпионов, несмотря на неудачный результат первого полуфинального матча с "Реалом". Мадридский клуб добился гостевой победы со счетом 2:1. Ответная игра состоится 1 мая в столице Испании.

– Мы хотим сделать все, что от нас требуется для того, чтобы добиться нужного результата на следующей неделе, – цитирует Хайнкеса официальный сайт УЕФА. – Это наша задача. Полуфинал состоит из двух игр, так что итоги будем подводить после второй. Сегодня мы не заслуживали поражения, поэтому я уверен в своих ребятах.