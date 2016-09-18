Юго Ллорис: "Надоело слышать, что английские клубы ничего не добиваются в Европе"

Вратарь "Тоттенхэма" Юго Ллорис рассчитывает, что его команда реабилитируется за поражение в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Монако" (1:2). В ближайшем матче "шпоры" в премьер-лиге сыграют с "Сандерлендом".

– Мы привыкли говорить, что большая команда дважды подряд не проигрывает, – цитирует Goal Ллориса. – Это важно, чтобы прийти в норму. У нас большой потенциал, и мы должны его показать. Но говорить о своем потенциале – это одно, а нужно его демонстрировать. В чемпионате Англии стартовали хорошо. Надеюсь, вернемся на свой уровень и в Лиге чемпионов. Ошибки случаются, это часть футбола. Но нужно правильно реагировать на осечки. Мы сильнее, чем в прошлом году.

Мне надоело слушать, что английские клубы не добиваются ничего в Европы. Хотим изменить эту ситуацию. У "Монако" не было моментов, но соперник использовал две наши ошибки.

Напомним, что "Тоттенхэм" и "Монако" – соперники ЦСКА по группе в Лиге чемпионов.