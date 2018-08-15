В ночь на 15 августа определились все пары 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. "Спартак" не сумел пробиться в эту стадию турнира, проиграв по сумме двух матчей ПАОК (2:3 – на выезде, 0:0 – дома).
Пары выглядят следующим образом:
"Црвена Звезда" (Сербия)/ – "Зальцбург" (Австрия),
БАТЭ (Белоруссия) – ПСВ (Нидерланды),
"Янг Бойз" (Швейцария) – "Динамо" З (Хорватия),
"Видеотон" (Венгрия) – АЕК (Греция),
"Бенфика" (Португалия) – ПАОК (Греция),
"Аякс" (Нидерланды) – "Динамо" К (Украина).
Игры 4-го раунда отбора Лиги чемпионов пройдут 21-22 августа и 28/29 августа. Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 30 августа в Монако.
- Динамо Киев
- ПСВ
- Спартак (футбол)
- Аякс
- Янг Бойз
- Динамо Загреб
- Бенфика (футбол)
- БАТЭ
- АЕК Афины (футбол)
- ПАОК (Футбол)
- Црвена Звезда (Футбол)
- Видеотон
- Лига чемпионов
- Зальцбург