В ночь на 15 августа определились все пары 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. "Спартак" не сумел пробиться в эту стадию турнира, проиграв по сумме двух матчей ПАОК (2:3 – на выезде, 0:0 – дома).

Пары выглядят следующим образом:

"Црвена Звезда" (Сербия)/ – "Зальцбург" (Австрия),

БАТЭ (Белоруссия) – ПСВ (Нидерланды),

"Янг Бойз" (Швейцария) – "Динамо" З (Хорватия),

"Видеотон" (Венгрия) – АЕК (Греция),

"Бенфика" (Португалия) – ПАОК (Греция),

"Аякс" (Нидерланды) – "Динамо" К (Украина).

Игры 4-го раунда отбора Лиги чемпионов пройдут 21-22 августа и 28/29 августа. Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 30 августа в Монако.