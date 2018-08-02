Стали известны все пары 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Московский "Спартак" на этом этапе сыграет с греческим ПАОК. Первые матчи состоятся 7-8 августа, ответные 14-15 августа.

Кроме того, уже сейчас известно, что "Спартак" в случае успеха в 4-м раунде отбора сыграет с победителем пары "Бенфика" - "Фенербахче". Дело в том, что жеребьевка 4-го раунда состоится до начала 3-го раунда, поэтому УЕФА будет вытаскивать шарики с названиями пар, а не команд.

В этом случае пары "Бенфика" - "Фенербахче" и "Славия" - "Динамо" Киев являются сеянными, а "Спартак" - ПАОК и "Стандард" - "Аякс" - несеянными. По известным причинам в соперники красно-белым не может достаться команда из Украины.

Путь чемпионов

"Селтик" (Шотландия) - АЕК (Греция)

"Зальцбург" (Австрия) - "Шкендия" (Македония)

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Спартак" Трнава (Словакия)

"Карабах" (Азербайджан) - БАТЭ (Белоруссия)

"Астана" (Казахстан) - "Динамо" Загреб (Хорватия)

"Мальме" (Швеция) - "Видеотон" (Венгрия)

Путь представителей лиг

"Стандард" (Бельгия) - "Аякс" (Голландия)

"Бенфика" (Португалия) - "Фенербахче" (Турция)

"Славия" Прага (Чехия) - "Динамо" Киев (Украина)

ПАОК (Греция) - "Спартак" Москва (РОССИЯ)