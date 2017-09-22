Владимир Пресняков: "Потеря Промеса и Роши на игру с "Ливерпулем" близка к катастрофе"

Заслуженный артист России, известный болельщик "Спартака" Владимир Пресняков–старший отметил, что без нападающего красно-белых Квинси Промеса, который может пропустить матч 2-го раунда группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля", можно лишь мечтать о не слишком крупном поражении. Он также добавил, что полон пессимизма перед встречей.

Напомним, ранее главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сообщил, что Промес и полузащитник Педро Роша могут пропустить встречу из-за травм.

- В матче с "Ливерпулем" не смогут принять участие Промес и Роша. Можно ли назвать эти потери катастрофичными для "Спартака"?

– Я бы сказал, что это близко к катастрофе, особенно Промес. Он, по меньшей мере, беспокоил бы оборону "Ливерпуля". Он бы не спасовал перед авторитетами, – сказал Пресняков. – У Промеса есть уверенность в себе. А вместо него выйдут не настолько уверенные в себе футболисты. Им будет трудно. И без того "Ливерпуль" следует бояться, даже если бы играли с ними на северном полюсе. А в таких условиях остается лишь мечтать о небольшом счете.

– В команде есть кому заменить Промеса и Рошу? Может, это шанс для Давыдова?

– Когда-то Давыдова называли нашим Месси. Я просто не имел счастливой возможности в этом убедиться. Но постараться в матче с "Ливерпулем" надо. Как говорится, играть с открытым забралом. Даже в шахматах бывают случайности, а тем более в футболе. Я, конечно, полон пессимизма. "Ливерпуль" – это "Ливерпуль".

– "Спартак" не смог одолеть "Марибор" и если вдруг проиграет "Ливерпулю", то выход из группы будет закрыт?

– Да, и останутся легкие мечты о третьем месте.

– Если не удастся выйти из группы, уменьшится ли кредит доверия к Каррере со стороны руководства клуба?

– Не думаю, что Каррера будет виноват во всем этом. Не считаю, что кредит доверия упадет. Скорее, он может быть подорван, если дела на внутреннем фронте будут неважные. С другой стороны, образовался шанс на Кубок России, который никому оказался не нужен, как выясняется. "Спартак" может завоевать кубок, а это все же трофей. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Спартак" – "Ливерпуль" состоится 26 сентября в Москве.