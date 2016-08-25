Виталий Кафанов: "Хочется верить, что руководители региона обратят внимание на "Ростов"

Тренер "Ростова" Виталий Кафанов рассказал о том, что ждет команду в ближайшем будущем. Напомним, что "Ростов" одолел "Аякс" по сумме двух матчей (5:2) и вышел в групповую стадию Лиги чемпионов.

– Есть ощущение, что с финансами в клубе теперь все наладится?

- Хочется верить, что руководители региона обратят внимание на "Ростов". Иногда складывалось ощущение, что команда тут особо не нужна, но теперь, хочется верить, это отношение изменится.

– Если клуб никого не приобретет до закрытия трансферного окна…

– С короткой скамейкой довольно сложно решать задачи. Сыграть-то мы таким составом в Лиге чемпионов сыграем. Но как? Время на усиление еще есть, но его маловато. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Трансляция матча "Ростов" - "Аякс"