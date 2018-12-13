00:10 | Футбол — Лига чемпионов

Винисиус Жуниор: "Просто "Реалу" немного не повезло"

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Полузащитник "Реала" Винисиус Жуниор после поражения от ЦСКА​ в 6-м туре Лиги чемпионов (0:3) заявил, что мадридцам не повезло. По его словам, игроки заслуживают выступать за клуб, несмотря на такой счет.

- Все, кто выходил сегодня на поле, заслуживают места в составе "Реала". Просто нам немного не повезло. Будем работать дальше и постараемся исправить недочеты в своей игре.

Реал - ЦСКА

 

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000980/match=2025145/index.html

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 6-й тур. "Реал" - ЦСКА, "Шальке" - "Локо" и другие матчи
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