Винисиус Жуниор: "Просто "Реалу" немного не повезло"

Полузащитник "Реала" Винисиус Жуниор после поражения от ЦСКА​ в 6-м туре Лиги чемпионов (0:3) заявил, что мадридцам не повезло. По его словам, игроки заслуживают выступать за клуб, несмотря на такой счет.

- Все, кто выходил сегодня на поле, заслуживают места в составе "Реала". Просто нам немного не повезло. Будем работать дальше и постараемся исправить недочеты в своей игре.