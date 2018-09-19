"Виктория" – ЦСКА: трансляция – в 22.00

Во сентября, 19 сентября, ЦСКА начинает свой путь в групповом турнире Лиге чемпионов-2018/19. В этом турнире столичная команда представить Россию в ранге вице-чемпиона. И сегодня команда Виктора Гончаренко проведет игру в Пльзени с местной "Викторией". Встреча в Чехии пройдет на арене Doosan Arena и стартует в 22.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Виктория" – ЦСКА.

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Виктория" Пльзень – ЦСКА: прямая трансляция