Виктор Онопко: "Решили поберечь Василия Березуцкого в матче с "Монако"

Тренер ЦСКА Виктор Онопко в преддверии матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Монако" рассказал о составе команды на предстоящую встречу. Специалист отметил, что армейцы приехали в Монако с хорошим настроем.

– Василий Березуцкий почувствовал недомогание, – сказал Онопко в эфире программы "Все на футбол". – Сегодня утром сделали обследование. Ничего серьезного, но есть небольшое натяжение мышцы. Решили поберечь его. Есть риск получить травму и порвать мышцу. Страндберг хорошо вышел в последней игре.

– Какого психологическое состояние команды? Как Игорь Акинфеев?

– Любое поражение – неприятно. Но сегодня другой турнир. У всех хороший настрой. У Акинфеева – тоже. Команда должна была побежать в прошлом матче с "Монако".

Трансляция матча "Монако" – ЦСКА