22:21 2 ноября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Виктор Онопко: "Решили поберечь Василия Березуцкого в матче с "Монако"

0
0
0
1

Тренер ЦСКА Виктор Онопко в преддверии матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Монако" рассказал о составе команды на предстоящую встречу. Специалист отметил, что армейцы приехали в Монако с хорошим настроем.

Василий Березуцкий почувствовал недомогание, – сказал Онопко в эфире программы "Все на футбол". – Сегодня утром сделали обследование. Ничего серьезного, но есть небольшое натяжение мышцы. Решили поберечь его. Есть риск получить травму и порвать мышцу. Страндберг хорошо вышел в последней игре.

– Какого психологическое состояние команды? Как Игорь Акинфеев?

– Любое поражение – неприятно. Но сегодня другой турнир. У всех хороший настрой. У Акинфеева – тоже. Команда должна была побежать в прошлом матче с "Монако".

Трансляция матча "Монако" – ЦСКА

Опрос

Как закончится матч Лиги чемпионов "Монако" - ЦСКА?
голосовать
0
0
0
1
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 4-й тур
Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

kwazar312

С хорошим настроением 3 уже есть.Срамота,и эту защиту продолжают вызывать в сборную.Армейцы могут хорошо играть тогда,когда судья за них,или противник сдает игру,как "Уфа",например.Сколько можно позорить российский футбол.

23:45 2 ноября

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ