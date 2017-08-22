Виктор Гончаренко: "Задача ЦСКА - забыть результат первого матча с "Янг Бойз"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сказал, что команда думает об ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Янг Бойз", а не о последующих встречах. Наставник армейцев отметил, что команда настаривается на выход в групповой этап еврокубкового турнира.

В гостях красно-синие одержали победу (1:0) благодаря автоголу защитника швейцарской команды Казима Нуху.

- Мы довольны результатом в Швейцарии, но наша задача – забыть его и улучшить действия в атаке, - цитирует официальный Твиттер ЦСКА Гончаренко. - У "Янг Бойз" очень хорошо поставлена командная игра. Оаро является одним из лидеров, но структурно мало что изменится (форвард швейцарского клуба пропустит ответный матч из-за травмы. - Прим. "СЭ").

Проводим столько матчей, что далеко стараемся не заглядывать. У нас в голове только завтрашний матч, мы думаем о попадании в Лигу чемпионов.

Напомним, ответный матч между ЦСКА и "Янг Бойз" состоится 23 августа. Начало встречи - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.