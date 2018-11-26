Виктор Гончаренко: "К ноябрю ЦСКА стал лучше"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Виктории" рассказал о состоянии команды в конце года.

– Небольшая параллель со сборной России. В ходе ноябрьских матчей Лиги наций стало заметно, что у игроков есть мышечные проблемы. Все-таки, конец года, близится зима. Есть ли что-то подобное у футболистов ЦСКА?

– Я бы даже сказал, что к ноябрю мы стали лучше. Хотя бы потому, что мы лучше друг друга узнали. Мы лучше понимаем возможности каждого игрока, которые, когда мы собрались, еще не были известны.

Что касается травм, тут скорее сказывается, что был чемпионат мира – большое и яркое событие. Шла подготовка к нему, а потом футболисты почти без паузы вернулись в клубы. Соответственно, к зиме это начинает накапливаться. Здесь, за исключением Игоря (помимо Акинфеева за сборную России во всех матчах сыграл Мариу Фернандес. – Прим. "СЭ") никто не принимал в таком ярком событии участия. Еще раз, в какой-то мере, может быть, мы стали лучше. (Андрей Михайлов)

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА - "Виктория". Начало игры - во вторник, 27 ноября, в 20.55 (время московское).